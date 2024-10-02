«Аденома простаты». Чем грозят мужчинам ночные позывы в туалет

Желание сходить в туалет сразу после того, как мужчина лег в кровать для ночного сна, может говорить об аденоме простаты и сахарном диабете, поделился с LIFE.ru уролог Андрей Смерницкий. По его словам, нельзя списывать такие случаи на безобидную привычку.

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«Чаще всего это проблемы аденомы простаты, но также есть такое понятие, как нейрогенный мочевой пузырь — у тех, кто страдает синдромами остеохондроза. Также причиной могут служить эндокринные болезни, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хроническая сердечная недостаточность», — поделился врач.

Он добавил, что мужчинам не свойственны психологические проблемы с мочеиспусканием — в отличие от женщин, у которых действительно может появиться такая ночная привычка. Сильный пол в таких случаях может страдать от ноктурии — болезненного состояния, которое характеризует необходимость ходить в туалет каждый раз, когда человек пытается заснуть ночью.

При появлении этого симптома стоит обратиться к врачу, который назначит соответствующие анализы и лечение, подытожил Смерницкий.

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