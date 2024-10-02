Подмосковные врачи спасли пожилого мужчину от ампутации ноги

В больницу городского округа Мытищи Московской области был доставлен 74-летний мужчина с облитерирующим атеросклерозом сосудов ноги и признаками начинающейся гангрены. Длительное нарушение кровообращения в конечности грозило ее потерей и смертельным заражением крови. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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«Наша мультидисциплинарная бригада провела щадящую высокотехнологичную операцию. Через прокол в бедренной артерии ввели инструмент и восстановили проходимость артерий, кровоснабжающих стопу. На это потребовалось 30 минут», – рассказал завотделением рентгенохирургии регионального сосудистого центра Антон Аналеев.

Однако для спасения пациента требовалась повторная операция, которую успешно осуществили подмосковные медики. Они удалили пораженные некрозом фаланги пальцев стопы, сохранив при этом ее опорную часть, что гарантировало мужчине вполне нормальную двигательную функцию конечности. После окончания продолжительной реабилитационной терапии в стационаре мужчина был выписан для амбулаторного лечения по месту жительства в нормальном самочувствии.