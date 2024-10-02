Терапевт рассказала, о каких проблемах сигнализирует боль в колене

Боли в колене могут быть связаны с воспалением, опухолью или аутоиммунным заболеванием, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. По ее словам, в случае возникновения неприятных ощущений в суставе нужно обратиться к врачу. Она подчеркнула, что боли также могут сопровождаться отеками и повышением температуры.

Болезни коленного сустава могут быть воспалительными, дегенеративными, аутоиммунными, опухолевыми и травматическими. Могут быть дополнительные симптомы: отек мягких тканей, выпот или кровоизлияние в полость сустава, повышение локальной температуры, хруст при движении, ограничение объема движения. При любой боли в суставе необходимо срочно обратиться к врачу. В случае травматической причины боли — к травматологу или хирургу, при отсутствии травм — к терапевту, — заявила Чиркова.

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