Перенесшая рак женщина рассказала о жизни без соска

Джеки Скалли несколько лет назад перенесла операцию по удалению правой груди из-за рака. В авторской колонке для издания Hello! она рассказала о жизни без соска и пути к принятию новой внешности.

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Женщина призналась, что, когда увидела себя в зеркало через несколько дней после операции по удалению груди, расплакалась.

«Это было незнакомое мне отекшее тело в шрамах и катетерах», — вспомнила она.

После реабилитации врачи назначили Скалли операцию по восстановлению груди с помощью ее собственного жира, взятого с живота. Чтобы у хирургов было достаточно материала для работы, ей потребовалось поправиться на несколько килограммов. Для этого друзья в течение нескольких недель откармливали ее тортами и печеньями.

«Операция прошла успешно, грудь мне восстановили так, что я могу носить декольте, но соска нет — на его месте шрам. Также существует риск, что, если я начну набирать вес, прооперированная грудь будет расти быстрее левой, так как она "помнит", с какой части тела взяли жир для нее», — призналась Скалли.

Женщина добавила, что всю жизнь боролась за то, чтобы выглядеть лучше. В детстве у нее были проблемы с кожей и волосами, в молодости — с осанкой. Однако с годами она полюбила себя такой, какая есть.

«Я провела большую часть жизни, отчаянно желая вписаться в стандарты. Раньше я не понимала, что мы — это наши несовершенства. Я люблю свое тело из-за его изменений, а не вопреки им. Я потеряла сосок, но получила шанс на жизнь. И каждый раз глядя в зеркало, я улыбаюсь своему отражению», — добавила она.

Ранее онколог Расул Ахмаев призвал женщин отказаться от некоторых привычек для профилактики рака груди. По его словам, повышенные риски развития рака груди у молодых женщин в первую очередь связаны с плохим питанием и вредными привычками (курением и алкоголем).