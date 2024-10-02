Девушка попала на операционный стол из-за съеденных волос

У молодой жительницы Кузбасса в животе нашли волосяной сгусток. Он появился из-за поедания волос.

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В Кемерове в больницу поступила молодая пациентка с жалобами на сильные боли в животе. Как показало исследование, причиной проблем со здоровьем стал сгусток волос (трихобезоар) размером 15 на 8 сантиметров.

Врачи Кемеровской городской клинической больницы № 11 смогли извлечь инородное тело малоинвазивным способом. После восстановления девушку выписали.

Как пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения Кузбасса, трихобезоары появляются из-за поедания волос на фоне психического расстройства или сильного стресса. Чаще всего патологией страдают девочки и молодые женщины. Сначала человек никак не чувствует инородное тело, но постепенно его начинают тревожить отсутствие аппетита, тошнота и другие неприятные симптомы. Кроме того, могут возникать внутренние кровотечения и повреждения ЖКТ.