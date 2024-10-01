Какие анализы нужно сдавать после 40 для сохранения здоровых костей

Для профилактики проблем с опорно-двигательной системой в пожилом возрасте важно после 40 лет сдавать анализ крови на уровень витамина D, кальция, а также проходить исследование плотности костей. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-травматолог-ортопед Лечебно-диагностического центра Стационара Научно-клинического центра № 2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Роман Шохирев.

«Важно сдавать анализ крови на витамин D и уровень кальция. Основная функция витамина D — регулирование содержания кальция и фосфора в организме, что напрямую влияет на здоровье опорно-двигательного аппарата человека. Проще говоря, при дефиците уровня витамина D кальций может усваиваться не так эффективно. Результаты анализов помогут правильно рассчитать дозировку кальция и витамина D», – рассказал врач.

Также важно проходить такое исследование, как двухэнергетическая рентгеновская денситометрия, то есть измерение плотности костной ткани. Это поможет вовремя диагностировать остеопороз, при котором кости становятся пористыми. Часто болезнь протекает малосимптомно и зачастую выявляется только после перелома лучевой кости, шейки бедра или тел позвонков, поэтому многие не знают о наличии проблемы.