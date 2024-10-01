Заболеваемость коронавирусом начала падать в Нижегородской области

1079 жителей Нижегородской области заразились коронавирусом за неделю с 23 по 29 сентября. На предшествующей неделе число заразившихся составляло 1349, а до этого — 1443 человека. Такие данные приводит портал «объясняем.рф».

42 человека из числа заболевших в последнюю неделю были госпитализированы. Умерших нет. Также в указанный период выздоровели 1232 пациента с диагностированным ранее COVID-19.

В целом по России число госпитализаций за неделю возросло на 6,2%. Однако общая заболеваемость снизилась на 3,2%. В указанный срок диагноз был поставлен 35 689 пациентам, а выздоровели 35 053 человека.

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