Врач назвал симптомы старческой астении

Старение – неизбежный процесс, но он не всегда протекает гладко. В некоторых случаях с возрастом возникают нежелательные изменения, которые могут ухудшить качество жизни. Одним из таких состояний является старческая астения, которую также называют синдромом старческого истощения.

© runews24.ru

Это не конкретная болезнь, а скорее комплекс симптомов, возникающих в результате естественных возрастных изменений организма. По словам заслуженного врача РБ, Розалии Садыковой, заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Республиканского клинического госпиталя Ветеранов войн, старческая астения отличается от традиционных медицинских синдромов, поскольку не связана с патологиями определенных органов или систем. Она выражает общее снижение функциональных резервов организма, что приводит к появлению характерных симптомов.

Основные признаки старческой астении:

Снижение скорости реакций, затруднение выполнения привычных действий, замедленность речи.

Снижение аппетита, проблемы с пережевыванием и глотанием, недостаточное усвоение питательных веществ.

Постоянное чувство усталости, снижение выносливости, трудности с физической активностью.

Дополнительные симптомы:

Снижение координации, потеря равновесия, ослабление мышечного корсета.

Несбалансированное питание, дефицит витаминов и минералов.

Снижение настроения, апатия, потеря интереса к жизни, чувство безнадежности.

Снижение памяти, внимания, концентрации, трудности с принятием решений.

Снижение остроты зрения, нарушение цветовосприятия, потеря слуха.

Старческая астения – не неизбежный спутник старости. Существуют методы, которые позволяют предотвратить, отсрочить или замедлить развитие этого состояния.