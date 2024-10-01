Врач назвал симптомы старческой астении
Старение – неизбежный процесс, но он не всегда протекает гладко. В некоторых случаях с возрастом возникают нежелательные изменения, которые могут ухудшить качество жизни. Одним из таких состояний является старческая астения, которую также называют синдромом старческого истощения.
Это не конкретная болезнь, а скорее комплекс симптомов, возникающих в результате естественных возрастных изменений организма. По словам заслуженного врача РБ, Розалии Садыковой, заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Республиканского клинического госпиталя Ветеранов войн, старческая астения отличается от традиционных медицинских синдромов, поскольку не связана с патологиями определенных органов или систем. Она выражает общее снижение функциональных резервов организма, что приводит к появлению характерных симптомов.
Основные признаки старческой астении:
- Снижение скорости реакций, затруднение выполнения привычных действий, замедленность речи.
- Снижение аппетита, проблемы с пережевыванием и глотанием, недостаточное усвоение питательных веществ.
- Постоянное чувство усталости, снижение выносливости, трудности с физической активностью.
Дополнительные симптомы:
- Снижение координации, потеря равновесия, ослабление мышечного корсета.
- Несбалансированное питание, дефицит витаминов и минералов.
- Снижение настроения, апатия, потеря интереса к жизни, чувство безнадежности.
- Снижение памяти, внимания, концентрации, трудности с принятием решений.
- Снижение остроты зрения, нарушение цветовосприятия, потеря слуха.
Старческая астения – не неизбежный спутник старости. Существуют методы, которые позволяют предотвратить, отсрочить или замедлить развитие этого состояния.