Начала работу «горячая линия» по профилактике ОРВИ

Как защитить от простуды и гриппа себя и детей? Какие вакцины сегодня доступны от гриппа и чем отличается трехвалентная от четырехвалентной? Эти и другие вопросы, которые с началом сезона ОРВИ волнуют буквально всех, можно задать специалистам "горячей линии", которую вчера открыл Роспотребнадзор.

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На федеральном уровне работает Единый консультационный центр ведомства - 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный), звонить по нему можно в любое время суток. Консультацию специалистов ведомства можно получить до 11 октября. Кроме федеральной "горячей линии" также работают региональные - номера телефонов, по которым проводятся консультации, и адреса консультационных центров и пунктов опубликованы на официальных сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора по всем регионам страны.

Специалисты Роспотребнадзора подскажут, где можно сделать прививку от гриппа, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими, какие штаммы входят в прививку в этом сезоне. Также им можно задать любые вопросы по профилактике ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции. Родители смогут узнать, как уберечь детей от сезонных заболеваний.

За последнюю "контрольную" неделю в стране зарегистрировали 880 тыс. случаев ОРВИ, об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов в конце прошлой недели. Сегодня будут известны данные за последнюю неделю. Но динамика ясна: сезон вирусных простуд в разгаре, ковидом заболевает около 30 тысяч человек в неделю, а грипп пока почти не проявляет себя.

"Среди тех сотен тысяч, кто заболел, к счастью, преобладают риновирусные инфекции, аденовирус, РС и прочие "сезонные" возбудители, - пояснил Горелов. - Рост ковида хотя и ускорился, но продолжает колебаться на уровне около 30-35 тыс. случаев за неделю, и это на порядок меньше того, что мы имели в предыдущие волны, связанные с омикроном".

Главное сейчас - как можно внимательнее и осторожнее относиться к своему здоровью, проще говоря - беречься от вирусной атаки. В первую очередь, подчеркивает инфекционист, это касается жителей больших городов.

"Заболеваемость традиционно выше в Москве и Санкт-Петербурге, Московской области и Ленинградской. Главное сейчас, на росте заболеваемости, - внимательнее и осторожнее относиться к своему здоровью, избегать людных мест, беречься от атаки респираторных вирусов", - отметил Горелов.

Что же делать, чтобы не заболеть? Вирус легко подхватить там, где много людей, - в транспорте, школьном классе, офисе, где работники тесно контактируют друг с другом. По возможности, людных мест сейчас надо избегать. И, конечно, стоит сделать прививку от гриппа.

При этом ничего из ряда вон выходящего на самом деле не происходит: обычный сезонный подъем вирусных заболеваний.