Больница Екатеринбурга поделилась пугающей статистикой

Согласно данным 2024 года, каждый десятый пациент хирургического отделения ЦГБ №7 в Екатеринбурге имеет онкологический диагноз или узнает о нём в ходе лечения. О страшной статистике сообщили в минздраве Свердловской области.

Эти выводы были получены в результате анализа историй болезни 3,5 тысячи человек.

Зам. главного врача по хирургии ЦГБ №7 Георгий Светлаков отметил, что узнав о новообразовании, большинство пациентов настраивается на борьбу с заболеванием. Это повышает шансы на положительный результат лечения.

Чтобы помочь уральцам, ведущие хирурги ЦГБ №7 не только проводят экстренные операции при кровотечении или разрыве опухоли, но также накладывают гастростомы, применяют различные способы дренирования и стентируют желчные протоки нитиноловыми стентами. В медучреждении до 80% операций выполняются лапароскопическим методом, что позволяет пациентам легче переносить предстоящее радикальное или химиотерапевтическое лечение с меньшим количеством побочных эффектов.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, как свердловские врачи выполнили пересадку сердца 55-летнему мужчине.