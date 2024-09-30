Уфимские врачи спасли жизнь пациентке с геморрагическим инсультом

Нейрохирурги городской больницы №21 спасли жизнь пациентке с геморрагическим инсультом. Об этом в соцсетях сообщил и.о. министра здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

58-летняя пациентка поступила в ГКБ №21 Уфы на скорой помощи. Врачи обнаружили у нее разрыв аневризмы внутренней сонной артерии. Это опасное осложнение, которое может привести к множественным ишемическим и метаболическим изменениям головного мозга.

Дежурная бригада нейрохирургов и рентген-хирургов в срочном порядке провела двухэтапную гибридную операцию: рентген-хирурги закрыли просвет поврежденного сосуда платиновыми микроспиралями, что позволило «выключить» аневризму из общего кровотока и исключить ее увеличение и разрыв сосуда. Затем нейрохирурги установили наружный дренаж в желудочек мозга для отвода жидкости.

По словам специалистов, сейчас пациентка готовится к выписке.