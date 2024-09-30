От чего человек может внезапно упасть в обморок

Внезапные обмороки могут объясняться резким снижением центрального систолического давления, рассказал NEWS.ru профессор медфака Государственного университета просвещения кардиолог Грант Шехян. Он добавил, что подобные ситуации также возникают из-за снижения насосной функции сердца.

Человек внезапно падает в обморок, кратковременно теряет сознание, потому что на очень короткий промежуток времени головной мозг остался либо совсем без крови, либо этой крови ему очень недостаточно. Обычно это происходит из-за резкого снижения центрального систолического давления, которое, в свою очередь, вызывается либо снижением насосной функции сердца, либо нарушением сосудистого тонуса, — отметил специалист.

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