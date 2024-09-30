Сколько раз в год допустимо болеть ОРВИ?

Вряд ли найдется человек, которому удается избегать простудных заболеваний. С той или иной частотой ОРВИ возникает у большинства людей. Врачи говорят о том, что иногда болеть простудой – процесс нормальный и естественный. Но вот когда при ОРВИ стоит бить тревогу?

© Сибмеда

Для детей нормой считается до 4 – 6 ОРВИ в год, взрослый человек с нормальным иммунитетом будет болеть не более 2 – 3 раз в год. Если респираторные инфекции диагностируются чаще, и есть другие тревожные симптомы, стоит обратиться к специалисту, – на вопрос ответила врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Признаки, указывающие на ослабление иммунной системы, могут отличаться у разных людей. Первым сигналом становятся как раз частые ОРВИ и другие инфекционные заболевания, которые могут протекать с осложнениями. Упадок сил, усталость, не проходящая даже после отдыха – еще один звоночек. Среди симптомов ослабления иммунной системы – медленное заживление ран, сбои в работе ЖКТ, эмоциональная подавленность, беспричинное обострение аллергии, грибковые инфекции.

Врач предупредила, что сниженный иммунитет приводит не только к частым инфекциям. При ослабленной защитной функции обостряются хронические болезни, могут развиться аутоиммунные и онкологические заболевания.