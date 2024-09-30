Когда кровотечение из носа может предупреждать о болезни

В большинстве случаев кровотечения из носа не представляют опасности для здоровья, но иногда это может быть признаком скрытого заболевания сердца, печёночной недостаточности или даже рака крови. Об этом предупредил врач общей практики из Великобритании Дин Эггитт.

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По его словам, насторожиться стоит, если кровотечение продолжается более 20 минут. Также нужно обратить внимание, из какой части носа вытекает кровь.

Если слизь вытекает из задней части носа и стекает в горло, это немедленный тревожный звоночек. Кровеносные сосуды здесь крупнее по сравнению с передней частью носа, а это значит, что вы, скорее всего, потеряете много крови. Если это так, то я бы беспокоился о раке носа и горла, а также о лопнувших кровеносных сосудах.

Если кровотечение происходит из передней части носа, но из обеих ноздрей, тоже обратитесь к специалисту. Это может быть признаком скрытой проблемы со свёртываемостью крови в организме.

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