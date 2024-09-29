Эксперт объяснил, как отличить астму от обычного кашля

Астма - хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, заметно снижающее качество жизни и - при ошибках в лечении и образе жизни - угрожающее смертью. По данным, опубликованным ВОЗ, в 2019 году в мире 262 миллиона человек имело такой диагноз, и было зарегистрировано 455 тысяч смертей. Особенно опасна астма для ребенка - дети не всегда могут адекватно оценить свое состояние и принять необходимые меры. Как заподозрить, что у вашего ребенка не просто кашель, а астма? Каковы меры профилактики этого опасного заболевания? На вопросы "РГ" ответил главный внештатный специалист-аллерголог-иммунолог Северо-Западного федерального округа Минздрава России Геннадий Новик.

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Насколько распространена астма у наших детей?

По официальным данным, около 5% детей в России страдают астмой. Однако, по мнению специалистов, эти цифры могут быть занижены из-за недостаточной диагностики.

"В регионах России по-разному регистрируются случаи астмы, поэтому данные по стране нельзя назвать полными. Критерии диагностики отработаны хорошо, но, к сожалению, родители не всегда вовремя обращаются к врачу. А это нужно делать при первых же симптомах заболевания у ребенка. В результате точную оценку распространенности астмы дать сложно", - говорит Геннадий Новик.

Основные симптомы астмы

Астма у детей может проявляться по-разному в зависимости от возраста.

Основные симптомы:

кашель;

приступы удушья;

чувство заложенности в груди;

"свистящее" дыхание.

"Иногда астма может проявляться не только в виде приступов удушья, но и неконтролируемого кашля, который может быть спровоцирован контактом с аллергенами, физической нагрузкой или вирусной инфекцией", - отмечает доктор Новик.

Как развивается заболевание - советы родителям

"Часто астма впервые проявляется в детстве, когда у ребенка возникают проблемы с дыханием из-за сужения бронхов. Обратите внимание на состояние ребенка после физической нагрузки - это один из универсальных триггеров обострения заболевания", - советует доктор.

Проявляется это так: в обычном состоянии ребенок чувствует себя хорошо, но при физической нагрузке у него может появиться кашель, иногда свистящие хрипы. Также он может интуитивно избегать физнагрузок: например, во время занятий физкультурой замыкается, садится на скамейку, потому что ему тяжело.

"Это очень тревожные признаки. В такой ситуации необходимо сразу обратиться к врачу. Сегодня детям проводится спирографическое исследование дыхательных путей, на основании которого наряду с другими данными врачи могут поставить диагноз ребенку уже с 5 лет. До 5 лет диагноз бронхиальная астма устанавливается на основании только клинических признаков заболевания", - подчеркивает Геннадий Новик.

Астма не только ограничивает двигательную активность ребенка, но и влияет на его эмоциональное состояние:

подавление эмоций отмечается у 76% детей с таким диагнозом,

непринятие себя наблюдается у 62%,

сниженное настроение и проблемы с коммуникацией (замкнутость, социальные страхи и ограничениям в общении) - очень распространены.

"Правильно подобранная терапия позволяет улучшить общее состояние здоровье ребенка и его качество жизни, в том числе разрешить психологические проблемы. Раньше не было средств, позволяющих успешно достигать контроля течения заболевания у большинства пациентов, а сейчас у нас есть такие препараты. Мы можем добиться того, чтобы ребенок ощущал себя полностью здоровым и его ничто не беспокоило - ни физически, ни психологически. Именно поэтому пациентам надо вовремя обращаться к специалисту, который подберет терапию для контроля заболевания", - отмечает доктор Новик.

Что будет, если астму не лечить?

Это очень опасно. Больные даже с легкой формой заболевания имеют риск летального исхода, если болезнь не держать под постоянным контролем.

"Современные схемы лечения включают использование глюкокортикостероидных препаратов, которые снимают воспаление дыхательных путей, и короткодействующих бета-2-агонистов для купирования приступов затрудненного дыхания. Каждый пациент с астмой должен получать базисный препарат, который будет бороться с воспалением бронхов, что важно для долгосрочного контроля заболевания. Это помогает снизить частоту обострений и предотвратить прогрессирование болезни. В таком случае не потребуется постоянное использование дополнительного быстродействующего ингалятора для купирования приступа, так как воспаление будет находиться под контролем. При назначении комбинированного препарата, содержащего длительно действующие бета-2-агонисты и гормоны, обеспечивается как противовоспалительный эффект, так и расширение бронхов на длительное время. Благодаря этому пациент дышит легче, симптомы минимизируются, а риск внезапных приступов снижается", - объяснил эксперт.

Геннадий Новик предупредил, что если не лечить пациента, то уже в течение первого года после начала астмы функция легких может быть безвозвратно потеряна. Есть всего год для того, чтобы подобрать пациенту правильную терапию и начать лечение. В таком случае, когда ребенок подрастет, его легкие будут функционировать так же, как у здоровых людей.

"Нельзя поддаваться заблуждениям о том, что ребенок может "перерасти" болезнь. Это заболевание не исчезает само по себе. Сильных приступов может не быть, например, у пациента в период пубертатного возраста. Но пройдет 5 или 10 лет, и астма вновь даст приступ затрудненного дыхания", - предупреждает доктор.

Что надо знать о профилактике астмы?

Главное - выявлять и лечить аллергию. К сожалению, немногие родители в курсе, что важно обращать внимание на атопический дерматит и пищевую аллергию у ребенка или подростка. Часто аллергические высыпания на коже (в народе их называют "диатезом") не воспринимаются всерьез, но это - первые проявления атопического дерматита.

Врач подчеркнул: "Если вовремя начать лечить детей с пищевой аллергией, атопическим дерматитом и другими кожными проявлениями аллергии, то риск формирования астмы станет значительно меньше".

Важны и условия жизни ребенка-аллергика, которому поставлен диагноз "астма": необходимо устранить аллергены из окружающей среды, чтобы избежать приступов удушья и облегчить процесс лечения. Если держать заболевание под контролем ( об этом говорит отсутствие клинических проявлений), его прогрессирование остановится.

"У нас есть прекрасный метод лечения, который называется аллергенспецифическая иммунотерапия. Мы выявляем тот триггер, который вызывает у больного аллергическую реакцию, и проводим лечение: даем в постепенно возрастающих дозах этот аллерген, чтобы сформировать изменения в иммунном ответе. После курса лечения ребенок при естественном контакте с аллергеном уже не реагирует на него", - рассказал доктор.

Как уменьшить риски в школе?

"Основные риски обычно связаны с аллергией. Например, в классе невозможно выбрать соседа по парте - это может быть ребенок, у которого дома есть кошка или собака, и на его одежде могут оказаться аллергены. Это может спровоцировать приступ удушья, кашель, затруднение дыхания у пациента. Также на астму могут влиять резкие запахи. К сожалению, нередко сталкиваюсь с ситуацией, когда ремонтные работы в школе проводятся не во время каникул, а прямо перед началом учебного года или в течение него. Запах краски, лака и других строительных материалов может вызвать у ребенка с астмой приступ затрудненного дыхания", - пояснил Геннадий Новик.

Врач обращает внимание: учителя и сверстники ребенка с астмой должны быть в курсе его заболевания, чтобы иметь возможность оказать посильную помощь, если она потребуется.