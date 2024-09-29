Терапевт Тен рекомендовала гипертоникам регулярно проверять почки

Болезни почек могут длительно протекать бессимптомно, однако боли в пояснице и повышенное артериальное давление — возможные признаки проблем с почками. Об этом NEWS.RU рассказала терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. "Многие заболевания почек на ранних стадиях могут протекать бессимптомно. Однако стоит обратить внимание на такие признаки, как отеки (особенно лица и ног), изменение цвета и количества мочи, боли в пояснице, повышенное артериальное давление, общая слабость и утомляемость", — подчеркнула Тен. При своевременном выявлении болезни почек можно излечить или взять под контроль. Это позволяет людям вести нормальную жизнь и избежать осложнений. Поэтому при диабете, гипертонии и других хронических заболеваниях важно регулярно обследоваться у врача, чтобы не пропустить ранние стадии заболеваний почек. До этого уролог Войтко предупредил о важности проверки на рак простаты в возрасте 45 лет. Не существует профилактики рака простаты, объяснил он. Лучшее средство борьбы с этим заболеванием - раннее выявление.