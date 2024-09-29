Психолог Якуба рассказала, как осенняя хандра связана с температурой воздуха

Осенняя хандра — состояние, которому наиболее подвержены люди, склонные к расстройствам настроения или страдают от депрессии. Как связано это состояние с погодой, рассказала RT психолог Дарья Якуба. Она добавила, что термин «осенняя хандра» описывает лёгкую форму сезонного депрессивного расстройства. По словам эксперта, причины такого состояния могут быть разнообразными. Это в том числе смена температуры воздуха, колебания атмосферного давления и уменьшение количества солнечного света. «Всё это влияет на выработку серотонина и дофамина, так называемых гормонов радости, связанных с настроением», — рассказала Якуба и подчеркнула, что в подавленном состоянии очень важна поддержка — как внутренняя, так и внешняя. Помочь себе можно, выделяя время на любимые занятия. Это может быть прогулка, поход на массаж, посещение бассейна, инетерсная книга или любимая музыка. Также важны полноценный сон и сбалансированное питание. Также не стоит стесняться рассказывать близким людям о своём плохом настроении и просить их помочь с этим справиться и отвлечь от невесёлых мыслей. Если принятые меры не улучшат ситуацию, стоит обратиться к психологу. Ранее на сайте Pravda-nn.ru рассказывалось, как не довести осеннюю хандру до депрессии.