Кардиолог Бойцов назвал 4 правила здорового сердца

Главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов ко Всемирному дню сердца рассказал, что важно помнить о профилактике здоровья сердца. Для этого необходимо: ⁃ отказаться от всех вредных привычек; ⁃ больше времени уделять физическим нагрузкам. Главное, чтобы они были комфортными; ⁃ правильно питаться, употребляя витамины и полезные микроэлементы; ⁃ меньше стрессовать, сохраняя позитивный настрой. Кардиолог отметил, что при этом важно всегда следить за уровнем артериального давления. Все потому, что гипертония может развиваться совершенно бессимптомно. Она может привести к инфаркту или инсульту, которые встречаются даже среди молодежи. Ранее врач назвал главный признак сгущения крови.