Как распознать симптомы и оказать первую помощь при инфаркте

Инфаркт миокарда, или сердечный приступ – это острое состояние, возникающее из-за нарушения кровоснабжения сердечной мышцы. Оно требует немедленной медицинской помощи и может привести к летальному исходу. Во Всемирный день сердца, 29 сентября, «ФедералПресс» выяснил причины и признаки инфаркта и узнал, как оказать первую помощь пострадавшему до приезда скорой помощи.

Что такое инфаркт и почему он происходит

Инфаркт миокарда возникает, когда одна из коронарных артерий, снабжающих сердце кровью, блокируется. Это может произойти из-за образования тромба на атеросклеротической бляшке, которая сужает просвет артерии. В результате блокировки кровотока часть сердечной мышцы лишается кислорода и питательных веществ, что приводит к ее повреждению или гибели.

Факторы риска:

Атеросклероз – хроническое заболевание, при котором на стенках артерий образуются бляшки, состоящие из холестерина, жиров и других веществ. Они сужают просвет артерий и повышают риск образования тромбов.

Высокое кровяное давление. Повышенное давление на стенки артерий увеличивает нагрузку на сердце и способствует развитию атеросклероза.

Курение повреждает стенки артерий и повышает риск образования тромбов.

Сахарный диабет. Высокий уровень сахара в крови повреждает стенки артерий и способствует развитию атеросклероза.

Ожирение увеличивает нагрузку на сердце и повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Малоподвижный образ жизни способствует развитию ожирения, повышению кровяного давления и уровня холестерина в крови.

Наследственная предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям увеличивает риск развития инфаркта.

Хронический стресс повышает кровяное давление и уровень гормонов стресса, что может негативно сказаться на здоровье сердца.

Основные симптомы инфаркта

Боль в груди – это самый распространенный симптом инфаркта. Боль может быть разной интенсивности, от ощущения давления или жжения до острой, разрывающей боли. Боль обычно локализуется за грудиной, но может отдавать в левую руку, плечо, шею, челюсть или спину.

Одышка, затрудненное дыхание или ощущение нехватки воздуха также являются частыми симптомами инфаркта.

При инфаркте может наблюдаться повышенное потоотделение, особенно холодный пот.

Тошнота и рвота могут сопровождать инфаркт, особенно у женщин.

Инфаркт может вызывать общую слабость, головокружение и даже потерю сознания.

Многие люди во время инфаркта испытывают сильную тревогу и страх смерти.

Важно! У женщин, пожилых людей и людей с сахарным диабетом симптомы инфаркта могут быть менее выраженными. Например, вместо боли в груди может возникать дискомфорт в животе, тошнота, рвота или одышка.

Первая помощь при инфаркте: что делать до приезда скорой

Если вы подозреваете, что у человека инфаркт, необходимо немедленно вызвать скорую помощь. До ее приезда окажите пострадавшему первую помощь.

Успокойте пострадавшего. Паника и стресс могут ухудшить состояние.

Обеспечьте доступ свежего воздуха. Откройте окна или выведите пострадавшего на улицу, если это возможно.

Помогите принять удобное положение. Обычно пострадавшему нужно сесть или принять полусидячее положение, чтобы облегчить дыхание.

Дайте нитроглицерин. Одну таблетку под язык. Нитроглицерин расширяет сосуды и улучшает кровоснабжение сердца.

Контролируйте состояние. Следите за пульсом и дыханием пострадавшего. Если они отсутствуют, начните проводить сердечно-легочную реанимацию (СЛР).

Профилактика и реабилитация после инфаркта

Соблюдение здорового образа жизни и контроль факторов риска помогут снизить вероятность развития инфаркта, а также восстановиться после перенесенного сердечного приступа, если он все же произошел.

Курение является одним из основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. От этой привычки лучше отказаться, так же как от алкоголя. Употребляйте больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и рыбы. Ограничьте потребление жирной, жареной и соленой пищи.

Занимайтесь спортом, постепенно повышая нагрузку до 30 минут пять раз в неделю. Поддерживайте здоровый вес, избегайте ожирения. Регулярно измеряйте кровяное давление и уровень холестерина в крови. При необходимости принимайте лекарства, назначенные врачом.

Научитесь справляться со стрессом с помощью релаксационных техник, йоги, медитации или других методов. Психологическая поддержка также помогает справиться с тревогой, связанной с перенесенным инфарктом.

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