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Когда счет идет на минуты: как распознать симптомы и оказать первую помощь при инфаркте

Инфаркт миокарда, или сердечный приступ – это острое состояние, возникающее из-за нарушения кровоснабжения сердечной мышцы. Оно требует немедленной медицинской помощи и может привести к летальному исходу. Во Всемирный день сердца, 29 сентября, «ФедералПресс» выяснил причины и признаки инфаркта и узнал, как оказать первую помощь пострадавшему до приезда скорой помощи.

Как распознать симптомы и оказать первую помощь при инфаркте
© РИА Новости

Что такое инфаркт и почему он происходит

Инфаркт миокарда возникает, когда одна из коронарных артерий, снабжающих сердце кровью, блокируется. Это может произойти из-за образования тромба на атеросклеротической бляшке, которая сужает просвет артерии. В результате блокировки кровотока часть сердечной мышцы лишается кислорода и питательных веществ, что приводит к ее повреждению или гибели.

Факторы риска:

  • Атеросклероз – хроническое заболевание, при котором на стенках артерий образуются бляшки, состоящие из холестерина, жиров и других веществ. Они сужают просвет артерий и повышают риск образования тромбов.
  • Высокое кровяное давление. Повышенное давление на стенки артерий увеличивает нагрузку на сердце и способствует развитию атеросклероза.
  • Курение повреждает стенки артерий и повышает риск образования тромбов.
  • Сахарный диабет. Высокий уровень сахара в крови повреждает стенки артерий и способствует развитию атеросклероза.
  • Ожирение увеличивает нагрузку на сердце и повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Малоподвижный образ жизни способствует развитию ожирения, повышению кровяного давления и уровня холестерина в крови.
  • Наследственная предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям увеличивает риск развития инфаркта.
  • Хронический стресс повышает кровяное давление и уровень гормонов стресса, что может негативно сказаться на здоровье сердца.

Основные симптомы инфаркта

  • Боль в груди – это самый распространенный симптом инфаркта. Боль может быть разной интенсивности, от ощущения давления или жжения до острой, разрывающей боли. Боль обычно локализуется за грудиной, но может отдавать в левую руку, плечо, шею, челюсть или спину.
  • Одышка, затрудненное дыхание или ощущение нехватки воздуха также являются частыми симптомами инфаркта.
  • При инфаркте может наблюдаться повышенное потоотделение, особенно холодный пот.
  • Тошнота и рвота могут сопровождать инфаркт, особенно у женщин.
  • Инфаркт может вызывать общую слабость, головокружение и даже потерю сознания.
  • Многие люди во время инфаркта испытывают сильную тревогу и страх смерти.

Важно! У женщин, пожилых людей и людей с сахарным диабетом симптомы инфаркта могут быть менее выраженными. Например, вместо боли в груди может возникать дискомфорт в животе, тошнота, рвота или одышка.

Первая помощь при инфаркте: что делать до приезда скорой

Если вы подозреваете, что у человека инфаркт, необходимо немедленно вызвать скорую помощь. До ее приезда окажите пострадавшему первую помощь.

  • Успокойте пострадавшего. Паника и стресс могут ухудшить состояние.
  • Обеспечьте доступ свежего воздуха. Откройте окна или выведите пострадавшего на улицу, если это возможно.
  • Помогите принять удобное положение. Обычно пострадавшему нужно сесть или принять полусидячее положение, чтобы облегчить дыхание.
  • Дайте нитроглицерин. Одну таблетку под язык. Нитроглицерин расширяет сосуды и улучшает кровоснабжение сердца.
  • Контролируйте состояние. Следите за пульсом и дыханием пострадавшего. Если они отсутствуют, начните проводить сердечно-легочную реанимацию (СЛР).

Профилактика и реабилитация после инфаркта

Соблюдение здорового образа жизни и контроль факторов риска помогут снизить вероятность развития инфаркта, а также восстановиться после перенесенного сердечного приступа, если он все же произошел.

Курение является одним из основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. От этой привычки лучше отказаться, так же как от алкоголя. Употребляйте больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и рыбы. Ограничьте потребление жирной, жареной и соленой пищи.

Занимайтесь спортом, постепенно повышая нагрузку до 30 минут пять раз в неделю. Поддерживайте здоровый вес, избегайте ожирения. Регулярно измеряйте кровяное давление и уровень холестерина в крови. При необходимости принимайте лекарства, назначенные врачом.

Научитесь справляться со стрессом с помощью релаксационных техник, йоги, медитации или других методов. Психологическая поддержка также помогает справиться с тревогой, связанной с перенесенным инфарктом.

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Болезни и лекарства
Полина Зиновьева