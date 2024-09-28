Какие признаки указывают на болезнь Вильсона

Болезнь Вильсона - редкое наследственное нарушение метаболизма меди, вызванное мутациями в конкретном гене.

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"Сбой в гене возникает примерно у 1 из 7 тысяч людей. Заболевание трудно диагностируется, но, как и в большинстве случаев с орфанными болезнями, раннее начало лечения улучшает долгосрочный прогноз. Скрининг на болезнь Вильсона должен быть частью исследования любого ребенка с заболеванием печени", - считают ученые-гастроэнтерологи НИКИ педиатрии и детской хирургии имени академика Ю.Е. Вельтищева РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Как обнаруживается заболевание? Как правило, случайно. Вот только два примера из практики специалистов Института Вельтищева Пироговского Университета, о которых они рассказали "Российской газете".

Подросток 16 лет однажды случайно упал из-за качки в автобусе, а на следующий день почувствовал боль за грудиной. Врач назначил ему анализ крови. Так, волей случая, у пациента обнаружили лейкопению (пониженное количество лейкоцитов) и тромбоцитопению (дефицит тромбоцитов). В результате подростка направили в стационар для более глубокого обследования.

Вторая пациентка, 17-летняя девушка, жаловалась на утомляемость и редкие боли в животе. Однажды она заметила, что ее кожа и белки глаз приобрели желтый оттенок. Это и привело девушку к врачу.

Обоим пациентам, несмотря на разные симптомы, был поставлен один и тот же диагноз - болезнь Вильсона. У подростка специалисты установили значительно сниженный уровень церулоплазмина. Это белок, который вырабатывается в основном в печени и с которым связывается около 95% меди.

При этом у парня был еще один характерный признак, который можно заметить невооруженным глазом: по периферии роговицы наблюдалось темное кольцо - его называют кольцом Кайзера-Флейшера, и возникает оно из-за отложения меди. Характерные для болезни Вильсона изменения специалисты диагностировали при выполнении МРТ головного мозга.

У девушки не было ни сниженного церулоплазмина, ни колец Кайзера - Флейшера, ни характерных изменений на МРТ. Но о поражении печени явно говорил биохимический анализ крови. У нее также была выраженная коагулопатия (нарушение свертываемости крови). Все это обусловило попадание в круг дифференциальной диагностики болезни Вильсона. Подтвердить диагноз помогли анализ экскреции меди с мочой и компьютерная томография органов брюшной полости.

"Диагностика болезни Вильсона всегда базируется на комбинации клинических симптомов, данных лабораторных исследований и результатах молекулярно-генетического тестирования. Последнее окончательно подтвердило диагноз у каждого из представленных пациентов", - пояснила руководитель отдела гастроэнтерологии Института Вельтищева РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук Галина Волынец.

Главное, что нужно знать о болезни Вильсона

Заболевание возникает в результате накопления меди, прежде всего в печени и головном мозге;

Накопление меди вызывает интоксикацию и нарушение функций пораженных органов, а прогрессирование процесса ведет к органной недостаточности;

У детей болезнь Вильсона проявляется с преобладанием печеночного фенотипа;

Нейропсихиатрические проявления болезни Вильсона (расстройства настроения, нарушения контроля за поведением (расторможенность, импульсивное и агрессивное поведение), психоз) хорошо описаны у взрослых. Что касается детей, подобная симптоматика в привязке к заболеванию у них мало изучена, особенно при отсутствии патологии со стороны печени, низка и, вероятно, недооценивается.

На какие симптомы и факторы нужно обратить внимание и провести скрининг на болезнь Вильсона:

Необъяснимое повышение сывороточных печеночных трансаминаз (АЛТ, АСТ);

Острая печеночная недостаточность;

Хронический гепатит;

Цирроз печени;

Неврологические или психопатологические нарушения неустановленной этиологии.

Также повышенную осторожность стоит проявить людям с отягощенным семейным анамнезом по болезни Вильсона.