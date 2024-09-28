Ученые предупредили об опасности сдерживания газов в кишечнике

Американские ученые-медики из медицинского центра RWJ Barnabas Health в Нью-Джерси предупредили об угрозе здоровью из-за сдерживания газов в кишечнике. Об этом сообщает научный портал Live Science.

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Хотя публичный метеоризм считается грубым и неприличным, накопление пищеварительных газов в организме способно вызвать дискомфорт, вздутие живота и тошноту.

По словам специалистов, в среднем человек за сутки так или иначе выпускает от 0,5 до 1,5 литра газов. Они образуются в качестве побочного продукта при расщеплении пищи в желудке и кишечнике.

Некоторые факторы усиливают этот процесс. Например, при непереносимости лактозы не усвоившийся сахар из молочных продуктов начинает бродить в кишечнике. Однако генерация газов идет и при обычном пищеварении.

Если человек по соображениям приличия или другим причинам не может избавиться от скопившихся газов, они отступают обратно в толстую кишку. Затем они высвободятся во время похода в туалет или ночного сна, когда тело расслабляется.

Ученые отметили, что постоянное сдерживание газов со временем наносит вред кишечнику. Давление газов создает в толстой кишке небольшие карманы, называемые дивертикулами. Эти полости могут стать очагами инфекции. Исследователи добавили, что негативный эффект для здоровья от подавления метеоризма сравним с последствиями запора.