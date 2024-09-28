Мужчины и женщины поделились опытом лечения мигрени секс-игрушками

Журналистка Хелен Томпсон рассказала, что ее партнер использует вибратор для спасения от мигрени. Необычным опытом борьбы с головной болью она поделилась в колонке для Wired.

Томпсон написала, что когда у ее друга начинается мигрень, он использует секс-игрушки.

«Он ложится и привязывает вибратор к верхней части лба, — объяснила она. — Он клянется, что это мгновенно избавляет от боли».

Врач Адриана Лагир рассказала, что ее исследовательская группа приступила к влиянию вибрации на мигрень, после того как ее друзья — мужчины и женщины — рассказали об использовании игрушек для взрослых при лечения мигрени. Ее коллега, исследователь головной боли Ти-Куанг Ли подтвердил, что на самом деле некоторые люди испытывают облегчение после необычной терапии.

Эксперты обратили внимание, что пациентам с мигренью вовсе не обязательно использовать секс-гаджеты для облегчения своего состояния, так как уже разработали несколько вибрирующих приборов для снятия головной боли.