Чем болеют и люди, и их питомцы

Ни одно живое существо не стоит рядом с человеком по количеству возможных заболеваний. Но и у животных немало рисков, причём в том числе и аналогичных хозяйским. Например, увеличившийся в два раза кот — не просто растолстевший, а с ожирением, а страдающая без хозяина собака вполне может уйти в депрессию.

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О том, какие недуги грозят и людям, и их питомцам, в беседе с Amic.ru рассказала ветеринарный врач клиники «ВетГарант» Екатерина Клюева.

Болезни психики

У домашних животных могут быть:

парезы или параличи нервов;

инсульты;

эпилепсия;

потери сознания;

обсессивно-компульсивные расстройства (ОКР) — например, преследование собственного хвоста, лизание лап до язв; депрессия (крайне редко).

С возрастом питомцы сталкиваются с такими проблемами:

- снижение когнитивных способностей;

- повышение тревожности;

- похожие на деменцию симптомы:

нарушение сна, дезориентация в пространстве, изменения во взаимодействии с другими животными или людьми, неопрятность в еде и туалете.

Ожирение

Симптомы:

- движения грудной клетки при дыхании незаметны;

- не удаётся прощупать рёбра;

- походка «вразвалочку».

Последствия:

- мочекаменная болезнь;

- скачки артериального давления;

- расстройства пищеварения;

- патологии сердечно-сосудистой системы;

- болезни опорно-двигательного аппарата.

Сахарный диабет

Чаще всего сахарный диабет развивается у кошек (котов не касается) из-за нарушения обмена веществ. Группа риска — те кошки, у которых уже есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, поджелудочной железой, хроническое воспаление желчного пузыря или печени.

Симптомы:

- либо сильная жажда или постоянный голод, при этом вес падает;

- либо отказ от еды, диарея или рвота, вялость и апатия.

Но все эти признаки — косвенные и могут указывать и на другие патологии. Диагноз должен ставить специалист.

Аллергия

Аллергическая реакция у животных может быть на что угодно. Но чаще всего — на еду.

Симптомы:

- множественные папулы и прыщики;

- расчёсы, иногда до кровоточащих участков или залысин;

- неприятный запах от шерсти;

- рвота.

Болезни кожи

Самые частые возбудители кожных заболеваний у животных:

- грибок;

- подкожные клещи;

- блохи;

- власоеды (относятся ко вшам).

Для человека чрезвычайно опасен стригущий лишай. Им можно заразиться от животного.

Симптомы будут такими: - интенсивный зуд и в итоге расчёсы до мокнущей экземы, раздражения, покраснения кожи; - облысение — в первую очередь на мордочке, за ушами и на лапах; - гнойные бугорки; - вялость; - потеря аппетита.

Псевдогрипп и псевдо-ОРВИ

Лёгкие инфекции у животных обычно бессимптомны и быстро проходят. Но есть и серьёзные, смертельно опасные заболевания.

Для собак: - питомниковый кашель; - чумка.

Для кошек: - кальцивироз; - ринотрахеит.

«Вирусы передаются воздушно-капельным путем, а это значит, подхватить его кошка может сидя на подоконнике у открытого окна или с придверного , верхней одежды, обуви — их питомцы часто обнюхивают, встречая своих хозяев», — предупредила ветеринар.

Онкологические

Топ подверженных раку питомцев: - хомяки; - кошки; - собаки.

Рейтинг злокачественных опухолей у домашних животных:

- молочных желёз;

- вирусообусловленные лимфомы;

- злокачественные опухоли опорно-двигательного аппарата, саркомы.

Симптомы рака у животных:

- длительный отказ от еды, истощение;

- не проходящие в течение нескольких дней кашель и хрипы;

- проплешины и колтуны в шерсти;

- снижение физической активности.