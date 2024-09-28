Депрессия, диабет и рак. Ветеринар рассказала, чем болеют и люди, и их питомцы
Ни одно живое существо не стоит рядом с человеком по количеству возможных заболеваний. Но и у животных немало рисков, причём в том числе и аналогичных хозяйским. Например, увеличившийся в два раза кот — не просто растолстевший, а с ожирением, а страдающая без хозяина собака вполне может уйти в депрессию.
О том, какие недуги грозят и людям, и их питомцам, в беседе с Amic.ru рассказала ветеринарный врач клиники «ВетГарант» Екатерина Клюева.
Болезни психики
У домашних животных могут быть:
парезы или параличи нервов;
инсульты;
эпилепсия;
потери сознания;
обсессивно-компульсивные расстройства (ОКР) — например, преследование собственного хвоста, лизание лап до язв; депрессия (крайне редко).
С возрастом питомцы сталкиваются с такими проблемами:
- снижение когнитивных способностей;
- повышение тревожности;
- похожие на деменцию симптомы:
нарушение сна, дезориентация в пространстве, изменения во взаимодействии с другими животными или людьми, неопрятность в еде и туалете.
Ожирение
Симптомы:
- движения грудной клетки при дыхании незаметны;
- не удаётся прощупать рёбра;
- походка «вразвалочку».
Последствия:
- мочекаменная болезнь;
- скачки артериального давления;
- расстройства пищеварения;
- патологии сердечно-сосудистой системы;
- болезни опорно-двигательного аппарата.
Сахарный диабет
Чаще всего сахарный диабет развивается у кошек (котов не касается) из-за нарушения обмена веществ. Группа риска — те кошки, у которых уже есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, поджелудочной железой, хроническое воспаление желчного пузыря или печени.
Симптомы:
- либо сильная жажда или постоянный голод, при этом вес падает;
- либо отказ от еды, диарея или рвота, вялость и апатия.
Но все эти признаки — косвенные и могут указывать и на другие патологии. Диагноз должен ставить специалист.
Аллергия
Аллергическая реакция у животных может быть на что угодно. Но чаще всего — на еду.
Симптомы:
- множественные папулы и прыщики;
- расчёсы, иногда до кровоточащих участков или залысин;
- неприятный запах от шерсти;
- рвота.
Болезни кожи
Самые частые возбудители кожных заболеваний у животных:
- грибок;
- подкожные клещи;
- блохи;
- власоеды (относятся ко вшам).
Для человека чрезвычайно опасен стригущий лишай. Им можно заразиться от животного.
Симптомы будут такими: - интенсивный зуд и в итоге расчёсы до мокнущей экземы, раздражения, покраснения кожи; - облысение — в первую очередь на мордочке, за ушами и на лапах; - гнойные бугорки; - вялость; - потеря аппетита.
Псевдогрипп и псевдо-ОРВИ
Лёгкие инфекции у животных обычно бессимптомны и быстро проходят. Но есть и серьёзные, смертельно опасные заболевания.
Для собак: - питомниковый кашель; - чумка.
Для кошек: - кальцивироз; - ринотрахеит.
«Вирусы передаются воздушно-капельным путем, а это значит, подхватить его кошка может сидя на подоконнике у открытого окна или с придверного , верхней одежды, обуви — их питомцы часто обнюхивают, встречая своих хозяев», — предупредила ветеринар.
Онкологические
Топ подверженных раку питомцев: - хомяки; - кошки; - собаки.
Рейтинг злокачественных опухолей у домашних животных:
- молочных желёз;
- вирусообусловленные лимфомы;
- злокачественные опухоли опорно-двигательного аппарата, саркомы.
Симптомы рака у животных:
- длительный отказ от еды, истощение;
- не проходящие в течение нескольких дней кашель и хрипы;
- проплешины и колтуны в шерсти;
- снижение физической активности.