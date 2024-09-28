Специалист предупредила об опасном сочетании ряда лекарств с алкоголем

Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева в беседе с RT предостерегла россиян от приема ряда обезболивающих и жаропонижающих препаратов на фоне употребления спиртных напитков. Такой «коктейль» может спровоцировать серьезные последствия для организма.

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Так, парацетамол или ацетаминофен является одним из самых распространенных обезболивающих и жаропонижающих лекарств. Он включен в состав других противопростудных и противовирусных препаратов. Прием подобных лекарственных средств одновременно с другими средствами, содержащими парацетамол, или с алкоголем может повлечь угрожающие жизни и здоровью последствия.