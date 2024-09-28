Специалист предупредила об опасном сочетании ряда лекарств с алкоголем

Специалист объяснила, почему некоторые лекарства не сочетаются с алкоголем
Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева в беседе с RT предостерегла россиян от приема ряда обезболивающих и жаропонижающих препаратов на фоне употребления спиртных напитков. Такой «коктейль» может спровоцировать серьезные последствия для организма.
Так, парацетамол или ацетаминофен является одним из самых распространенных обезболивающих и жаропонижающих лекарств. Он включен в состав других противопростудных и противовирусных препаратов. Прием подобных лекарственных средств одновременно с другими средствами, содержащими парацетамол, или с алкоголем может повлечь угрожающие жизни и здоровью последствия.
«Во время метаболизма в печени ацетаминофен распадается на метаболиты, один из которых N-ацетил-п-бензохинонимин. При правильной дозировке лекарства он нейтрализуется глутатионом. А если одновременно пить лекарства с парацетамолом и алкоголь, то печень окажется под двойным ударом. Также одновременный прием препаратов и спиртного негативно отражается на работе почек», - объяснила эксперт.