Невролог назвал факторы, которые увеличивают риск деменции

Нейродегенеративные заболевания – это долго текущий процесс. Когда у человека начинаются клинические проявления – болезнь Паркинсона или болезнь Альцгеймера – это означает, что на самом деле патологический процесс в головном мозге у него начался уже несколько лет назад, возможно, десять или более. Основная задача науки сейчас – выявлять таких людей на стадии риска, на этой фазе методы лечения имеют максимальную эффективность.

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Об этом на XI российском форуме биотехнологий OpenBio-2024 рассказала Юлия Шпилюкова, к.м.н, научный сотрудник, врач-невролог, 5 неврологическое отделение с молекулярно-генетической лабораторией, ФГБНУ Научный центр неврологии.

Спикер сделала отсылку к недавно вышедшему в журнале «Ланцет» обзору по профилактике деменции.

Если скорректировать ряд обратимых факторов, можно уменьшить риски возникновения деменции примерно на 45%. При этом, разные факторы имеют разное влияние в различном возрасте.

Например, в раннем возрасте роль играет образование. Так, если человек получил в детстве высокое образование, то это может уменьшить риски деменции во взрослом возрасте на 5%.

Самая большая часть факторов, влияющая на возникновение деменции, локализуется в среднем возрасте. Так, потеря слуха на 7% увеличивает риск деменции в будущем; повышенный уровень липопротеинов повышенной плотности – на 7% увеличивает риск; депрессия – на 3%; физическая инактивность – 2%; сахарный диабет, курение, артериальная гипертензия, алкоголь, курение – все эти факторы имеют влияние на риск возникновения деменции во взрослом возрасте.

К увеличивающим риски факторам, которым люди могут подвергаться в пожилом возрасте относят социальную изоляцию, загрязнение воздуха и утрату зрения.

Факторы можно разделить на группы. Ряд факторов относится к сердечно-сосудистой группе. Известно, что сердечно-сосудистые патологии являются факторами риска не только для инфаркта и инсульта, но и для нейродегенеративных заболеваний.

Вторая группа факторов – психосоциальные: депрессия, отсутствие физической активности и алкоголь – это влияет на нейропатологические процессы, на процессы нейровоспаления.

Последняя группа факторов влияет на создание когнитивного резерва – образование и поддержание когнитивной активности, повышение социальных контактов, нарушение слуха и зрения.