Повышенная стираемость зубов: что это и как предотвратить

Стирание зубов — одна из самых неприятных ситуаций, которая так или иначе происходит в полости рта. Довольно часто это происходит быстрее, чем положено. О возможных причинах и способах борьбы со стачиваемостью зубов нам рассказал Игорь Блюмкин, стоматолог, хирург-имплантолог.

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В чем заключаются основные причины

Как говорит наш эксперт, повышенная стираемость зубов — процесс постепенной и необратимой потери эмали и дентина, который может привести к различным стоматологическим заболеваниям, а также к косметическим дефектам.

К основным факторам относят следующие моменты

Неадекватная гигиена полости рта

Чрезмерно агрессивная или неправильная чистка зубов, применение жесткой зубной щетки и абразивных паст с высоким индексом RDA (абразивность зубной пасты) приводят к механическому повреждению эмали.

Диета

Стираемость тесно связана с пищевыми привычками. Игорь:

«Постоянное употребление кислых продуктов и напитков, газировки увеличивает риск появления эрозии зубной ткани».

Продукты с большим содержанием сахара способствуют развитию кариеса, что также портит зубы.

Бруксизм

Бруксизм — непроизвольные сжатие и скрежет зубами, происходящие бессознательно во время бодрствования или во сне. Такие длительные механические воздействия на зубы вызывают значительную стираемость.

Ортодонтические проблемы

Неправильный рост или отсутствие зубов, аномалии прикуса способствуют неправильному распределению жевательной нагрузки, избыточному давлению на отдельные зубы, что приводит к их скорому износу.

Какие симптомы проявляются чаще всего

Начальные проявления стираемости зубов могут не вызывать дискомфорт, но с прогрессированием заболевания, появляется ряд симптомов:

Повышенная чувствительность зубов к холодному, горячему, сладкому и кислому;

Изменение цвета или формы зубов. Они становятся короче, а на эмали появляются острые края, которые травмируют слизистую ротовой полости;

Могут возникнуть рецессии и клиновидные дефекты (обнажаются корни), и это приводит к косметическим дефектам, повышается риск расшатывания и потери зубов;

Значительно увеличивается риск развития кариеса и других стоматологических заболеваний.

Как предотвратить повышенную стираемость зубов

Правильная гигиена полости рта

Чистите зубы два раза в день, избегайте интенсивной горизонтальной чистки. Игорь:

«Пользуйтесь щеткой с мягкой щетиной и пастой с низким индексом абразивности».

Не забывайте чистить межзубные промежутки нитью.

Здоровое питание

Уменьшите потребление кислых продуктов и содержащих большое количество сахара. Включите в рацион продукты с большим содержанием кальция и витаминов, они помогают укрепить эмаль. Газировки, соки и кислые напитки пейте через соломинку, так сократиться время контакта кислоты с зубами.

Контроль бруксизма

Если вы зяметили, что стали часто непроизвольно сжимать челюсть, или ваши близкие обратили внимание, что вы скрипите зубами во сне, то проконсультируйтесь у стоматолога. Специалист выявит причину возникновения бруксизма и подберет для вас капы или другие способы защиты.

Ортодонтическое лечение

При проблемах с прикусом, неправильным ростом зубов или их отсутствии обратитесь к ортодонту для коррекции. Лечение поможет снизить давление на зубы и предотвратить их стираемость.

Регулярные осмотры стоматолога

Посещайте стоматолога каждые полгода. Так специалист сможет обнаружить болезнь на ранних стадиях и дать соответствующие рекомендации.