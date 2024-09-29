Какие симптомы указывают на проблемы с почками

Терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен в беседе с NEWS.ru напомнила, что многие заболевания почек на ранних стадиях протекают бессимптомно. Почки отвечают за фильтрацию крови и вывод лишних веществ из организма, поэтому этот парный орган важно поддерживать в здоровом состоянии.

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По словам специалиста, на проблемы с почками указывают отеки лица и ног, изменение цвета мочи, боль в пояснице, повышенное артериальное давление, общая слабость и утомляемость. При возникновении какого-либо из этих симптомов лучше проконсультироваться с врачом.

Один из самых базовых анализов - общий анализ мочи (ОАМ). Отклонения в показателях могут быть вызваны воспалительными процессами, инфекцией или ухудшением фильтрационной функции почек. Также фильтрационную функцию можно оценить с помощью пробы Реберга (клиренс креатинина). Существует и электролитный анализ крови, позволяющий определить почечную недостаточность. В некоторых случаях врач дополнительно назначает УЗИ, МРТ и КТ.