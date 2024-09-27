Названа доза водки, от которой можно умереть в течение часа

Доза этанола свыше 120 мг может стать смертельной для человека, предупредил преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. В беседе с NEWS.ru врач подчеркнул, что, если за 60 минут выпить литр водки, можно умереть в течение часа. По его словам, за это время концентрация алкоголя в крови достигает 5–6 граммов на литр крови.

Печень человека может обезвредить максимум 120 мг этанола. Любая доза, превышающая данный барьер, пробьет печеночный фильтр и начнет циркулировать в крови и накапливаться в тканях. От водки можно умереть в течение часа, если за 60 минут выпить литр «огненной воды», так как за это время концентрация алкоголя в крови достигает 5–6 г на литр крови, — пояснил Умнов.

Хирург отметил, что симптомами интоксикации являются снижение температуры тела, замедленное дыхание и учащенный пульс. Врач обратил внимание, что человеку становится трудно говорить и передвигаться, сознание становится спутанным, возникают галлюцинации.

Симптомами интоксикации в данном случае являются падение температура тела, замедленное дыхание, учащенный пульс. Человек с трудом говорит, сознание спутанно, вероятны галлюцинации, еле-еле передвигается. Он может перестать реагировать на людей. Позже пациент может впасть в кому, — заключил Умнов.

Врач Вера Сережина ранее рассказала, что любой алкоголь вреден, но есть напитки, которые оказывают на организм особенно сильное негативное влияние. В первую очередь, по словам специалиста, в группу риска входят пиво и спиртосодержащие коктейли.