Названы главные симптомы проблем с почками

Боли в пояснице и повышенное артериальное давление могут говорить о проблемах с почками, рассказала NEWS.ru терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. Она отметила, что симптомами также являются отеки лица и ног, изменения цвета и количества мочи. По ее словам, при возникновении подобных изменений в самочувствии необходимо сходить к врачу.

Многие заболевания почек на ранних стадиях могут протекать бессимптомно. Однако стоит обратить внимание на такие признаки, как отеки (особенно лица и ног), изменение цвета и количества мочи, боли в пояснице, повышенное артериальное давление, общая слабость и утомляемость, — подчеркнула Тен.

Врач подчеркнула, что современные методы диагностики состояния почек позволяют с высокой точностью выявить различные патологии и предотвратить развитие серьезных осложнений. Регулярные обследования, особенно при наличии факторов риска, таких как сахарный диабет или гипертония, помогут поддерживать здоровье почек и улучшить качество жизни, подытожила Тен.

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