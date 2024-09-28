В Минздраве сообщили о снижении больничной смертности от инфаркта

В России с 2019 года снизилась больничная смертность от инфаркта и инсульта. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 28 сентября сообщил журналистам о снижении смертности от инфаркта миокарда на 22 процента и от инсульта — на 14 процентов.

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По его словам, таких результатов удалось добиться благодаря мерам федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», передает ТАСС.

Мурашко отметил, что за пять лет реализации проекта значительно улучшилась материальная база в 630 с лишним региональных сосудистых центрах и отделениях сердечно-сосудистых заболеваний.

Также глава Минздрава рассказал, что за это время более 2,3 миллиона пациентов, которые находились под диспансерным наблюдением из-за высокого риска развития сердечно-сосудистых болезней, получили необходимые лекарства бесплатно.

Ранее глава Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев рассказал «Парламентской газете», что инфаркт и инсульт — это причина около 50 процентов смертей в России. Он дал советы, как изменить образ жизни, чтобы защититься от сердечно-сосудистых заболеваний.