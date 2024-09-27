Терапевт назвал симптомы — предвестники инфаркта

Часто люди не обращают внимания на нетипичные проявления недугов, которые увеличивают риски инфаркта. Какие симптомы являются предвестниками этого угрожающего жизни заболевания, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

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По словам врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, иногда в спокойном состоянии у человека может заходиться сердце. Если закрывать на этот признак глаза, впоследствии он может привести к инфаркту.

— Такие симптомы могут говорить об аритмии или тахикардии — нарушениях сердечного ритма. Это первый из признаков, предвещающий серьезные болезни сердца, в том числе инфаркта.

Пропускать такое состояние нельзя, потому что оно может угрожать жизни, — предупредил Кондрахин.

Зачастую о предынфарктном состоянии свидетельствуют и такие признаки, как:

одышка;

слабость;

боль за грудиной;

боль в грудной клетке.

— Если у человека есть боли в грудной клетке, они сопровождаются одышкой и слабостью, это уже повод провериться у специалиста. Так как за этими симптомами могут скрываться различные заболевания сердца, в том числе скрытый инфаркт, — сообщил Кондрахин.

При возникновении любого из этих симптомов специалист рекомендовал незамедлительно обращаться к врачу, чтобы сократить развитие болезней сердца, которые могут стать причиной летального исхода.

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