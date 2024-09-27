Ежедневное употребление сосисок может увеличить риск развития нескольких болезней, в том числе рака. Об этом рассказала врач.

Как сообщила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова, еще в 2015 году ВОЗ отнесла обработанное мясо к канцерогенам первой группы – туда включены продукты, связь которых с раком подтверждена. В частности, исследования показали, что ежедневное употребление 50 граммов обработанного мяса, например одной средней сосиски, на 18% увеличивает риск развития колоректального рака.

Кроме того, 50 граммов обработанного мяса в день грозят повышением риска возникновения ишемической болезни сердца тоже на 18%. Также каждые дополнительные 25 граммов в день могут увеличить вероятность деменции на 40%, пишет РИА "Новости".