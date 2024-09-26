Ревматолог назвала болезнь со страшными последствиями

По статистике, повышенный риск переломов угрожает каждой третьей женщине и каждому пятому мужчине старше 50 лет. Об этом «Клопс» рассказала врач-ревматолог, кандидат медицинских наук Марина Шупина.

Болезнь, приводящая к необычайной ломкости костей, называется остеопороз и протекает без симптомов.

«Человек обращается к врачу, как правило, после перелома, причём часто после второго или третьего», — обратила внимание Шупина.

Остеопороз делится на два вида

Первичная форма. Возникает во время климакса у женщин и в сенильный (старческий) период у мужчин. Причиной тому является дефицит витамина Д, кальция или нарушение их всасывания.

«Первый перелом обычно происходит через 6-8 лет после наступления менопаузы, а у сильного пола диагностируется в 70 лет», — уточнил ревматолог.

Вторичная форма. Встречается среди людей молодого, трудоспособного возраста. Появление остеопороза возникает по многим причинам, в том числе из-за приёма лекарств.

Патологию важно выявить заранее, так как хрупкость позвонков и конечностей часто приводят к нетрудоспособности и инвалидности.

«Первый перелом рождает второй. Риск сломать шейку бедра повышается в несколько раз, а с такой травмой около 10% пациентов умирает в течение первого года», — подчеркнул ревматолог.

Чтобы не допустить страшных последствий, необходимо медикаментозное лечение. Специальные препараты восстанавливают минеральную плотность костных тканей и уберегают от последующих переломов.

«Эффективное лечение может подобрать врач, и только с учётом показаний и особенностей состояния пациента», — подытожила доктор медицинских наук.

Ревматолог назвал признаки заболеваний суставов.