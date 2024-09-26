На Ставрополье пациентке пришили оторванное легкое

Специалисты на Ставрополье выполнили операцию, которая позволила пришить пациентке полностью оторванное легкое. Травму женщина получила во время прогулки в горах, сообщили журналистам в пресс-службе краевого Минздрава.

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31-летняя женщина во время отдыха в Карачаево-Черкесии сорвалась с большой высоты. В Зеленчукской районной больнице ей диагностировали отрыв правого легкого, переломы, разрыв правого главного бронха, пневмоторакс, сотрясение головного мозга и другие травмы. Пострадавшую экстренно транспортировали в Ставрополь.

"В Ставропольской краевой клинической больнице диагноз отрыва правого легкого был подтвержден, женщину экстренно прооперировали. <…> Проведена сложнейшая операция, в результате которой было пришито полностью оторванное правое легкое (переднебоковая торакотомия, пластика правого главного бронха)", - говорится в сообщении.

Операцию провели главный внештатный торакальный хирург краевого Минздрава Артур Айдемиров и заведующий отделением гнойной хирургии Ставропольской краевой клинической больницы Мурат Байрамкулов. В министерстве отметили, что медикам удалось спасти жизнь и здоровье пациентки. Послеоперационный период прошел без осложнений, пациентка выписана из больницы домой под наблюдение хирурга и травматолога по месту жительства.