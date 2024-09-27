Доктор Мясников рассказал, насколько опасен синдром Жильбера

Телеведущая Анфиса Чехова в одном из интервью призналась, что страдает от генетического синдрома Жильбера. Это заболевание печени, характеризующееся нарушением обмена билирубина.

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Известный врач и телеведущий Александр Мясников пояснил, что данное заболевание не так опасно, если соблюдать правила.

«Тут действительно очень многое зависит от генетики. Синдром Жильбера — наиболее распространенное наследственное расстройство обмена билирубина, которое встречается у 14 % населения. То есть это не такая уж и редкость. Симптомом может быть периодическое пожелтение кожи и белков глаз», — сказал доктор в беседе с ОСН.

По его словам, специального лечения не требуется, но есть риски, среди которых в первую очередь появление камней в желчном пузыре. Но врач также отметил и плюсы этого недуга.

«Из-за этого заболевания снижен риск атеросклеротической болезни сердца, рака толстой кишки и легких, наблюдается низкий уровень смертности среди носителей этого заболевания по сравнению с населением в целом. Ученые выяснили, что хроническая умеренная и неконьюгированная гипербилирубинемия является существенным антиоксидантным фактором, что снижает возможность умереть раньше», — подчеркнул врач.

Таким образом, по его словам, продолжительность жизни Чеховой может значительно увеличиться, если соблюдать правила.

Ранее медики обнаружили у Анфисы Чеховой еще одно опасное заболевание. У нее был диагностирован порок сердца.