Почему нельзя употреблять мелатонин на регулярной основе

Прием мелатонина на регулярной основе способен привести к психологической зависимости и еще больше ухудшить проблемы, из-за которых у людей появилась бессонница. Об этом Общественной службе новостей сообщил член правления Межрегиональной общественной организации, врач-сомнолог Павел Кудинов.

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Мелатонин является гормоном, который отвечает за регуляцию циркадных ритмов человеческого организма. Чаще всего он вырабатывается ночью и помогает уснуть. Также люди могут приобрести препараты с мелатонином, чтобы использовать их в качестве снотворного. Согласно словам Кудинова, данные препараты нужно применять, чтобы восстановить режим, когда это необходимо. Кроме того, они предназначены для кратковременного приема, поэтому многим людям, страдающим хронической бессонницей, подобные лекарства не помогут, так как не обладают такими же свойствами, как рецептурные снотворные. Мелатонин не затрагивает первопричину нарушения сна.

«Если у нас хроническая бессонница, а потребность в приеме снотворных препаратов, в качестве которых многие используют мелатонин, становится регулярной и их приходится принимать чаще, чем три раза в неделю, или непрерывно в течение трех месяцев – это значит, что мы не выявили причину возникновения самой бессонницы. Соответственно, мы ее никаким образом не лечим. Мы будем спать, пока мы их пьем, но как только перестанем, бессонница вернется, потому что проблема не решена. В этом негативное действие мелатонина – у нас пропадает мотивация для поиска причины возникновения самой бессонницы», – отметил врач-сомнолог Павел Кудинов.

Специалист назвал причины бессонницы: тревожное расстройство, депрессия, нарушение режима сна и свыше 60 физиологических заболеваний. К ним врач отнес радикулит, перенесенные инфаркты и инсульты, нарушения пищеварения с избыточным газообразованием, болезни почек и нарушенный ритм сердца. Человек, регулярно принимающий мелатонин, уже не сможет уснуть без него. Эксперт выявил две причины этого.

«Во-первых, процесс, из-за которого появилась бессонница, развился и стал более выраженным. А во-вторых, возникает психологическое привыкание. Это относится ко всем снотворным. Привыкание формируется за счет того, что человек, не выпив таблетку, будет ожидать плохого сна. Тревога от того, что он не принял снотворное и опять будет плохо спать, сама по себе будет мешать человеку заснуть», – проинформировал врач.

Однако Кудинов сообщил об отсутствии физиологического привыкания. Лекарства, в состав которых входит мелатонин, не снижают естественную выработку данного гормона.

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