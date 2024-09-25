Как можно повысить сексуальное желание при низком либидо

Волшебной таблетки от низкого либидо не существует. Желание секса связано с множеством факторов. В том числе с физическим и эмоциональным благополучием, опытом, убеждениями, образом жизни, статусом отношений.

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У мужчин низкое либидо возникает из-за проблем с физическим здоровьем (избыточный вес, диабет, высокое кровяное давление, эндокринные расстройства, высокий уровень холестерина), просмотра порнографии, отсутствия эмоциональной связи с женщиной, приёма лекарств, употребления алкоголя и наркотиков.

Проблема низкого либидо у женщин ещё сложнее, чем у мужчин. Самые распространённые причины этого — усталость и жизненные стрессы, приём лекарств, увеличение веса, гормональные изменения, снижение уровня эстрогена во время менопаузы, боль во время секса, проблемы в отношениях, физическая или эмоциональная травма.

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Чтобы повысить либидо, можно изменить образ жизни.

Начните заниматься спортом. Регулярные аэробные упражнения и силовые тренировки повышают выносливость, улучшают внешний вид тела, поднимают настроение, усиливают либидо.

Планируйте поездку, но оставьте детей дома. Это поможет вернуть сексуальное влечение.

Общайтесь с партнёром. Просто проводите друг с другом время.

Уменьшите уровень стресса. Подумайте, как это можно сделать.

Избавьтесь от вредных привычек. Ослабить половое влечение могут курение, наркотики, чрезмерное употребление алкоголя.

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