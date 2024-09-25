Как сохранить сердце пенсионерам

Болезни сердечно-сосудистой системы одни из самых распространенных и люди пожилого возраста чаще всего страдают им. Важно, чтобы каждый знал, какие болезни сердца могут быть и как лучше всего их предотвратить. Об этом и не только рассказал врач-кардиолог Областной клинической больницы №2 Дмитрий Сергеевич Бутенко.

«Ишемическая болезнь сердца и повышенное давление являются самыми распространёнными заболеваниями у пожилых людей, нередко они сочетаются вместе и усугубляют течение друг друга. Конечно, существуют и аритмии, хотя их распространённость значительно меньше. Одно хорошо, современная кардиология научилась лечить их и максимально долго сохранять жизнеспособность сердца, главное всегда соблюдать рекомендации и ответственно подходить к своему здоровью», – рассказал Дмитрий Сергеевич.

Изменения в сердце и его работе закладываются ещё с молодости. Все слышали об атеросклерозе, но он не возникает за один день или неделю, этот процесс занимает годы. Когда атеросклеротическое поражение сосудов достигает 50%, тогда и начинаются проявления заболевания. Если говорить о повышенном давлении, то здесь очень много факторов, которые могут на него влиять: образ жизни, недостаток сна, постоянные стрессы. Мы до конца не знаем причину развития артериальной гипертензии, но эти факторы, которые постоянно действуют на молодой организм, так или иначе начинают сказываться в пожилом возрасте.

«Если говорить пожилым людям о том, как предотвратить заболевания, то совет один: беречь своё здоровье. Принимать назначенные лекарственные препараты, не пропускать их приём, поддерживать здоровый образ жизни, активно заниматься физической нагрузкой. Очень важно соблюдать рекомендации врача и не применять методы лечения без доказательной базы. Важно подходить к вопросам своего здоровья осознанно и использовать то, что прошло научные исследования, клинические испытания и имеет реальную доказательную базу. И конечно же сразу обращаться за медицинской помощью, если что-то беспокоит. Пожилые люди часто любят оттянуть до последнего поход к врачу, но надо понимать, что промедление приводит к потере времени, когда ещё можно что-то сделать», – поделился врач.

Помимо общих рекомендаций, важно уделить внимание вопросу питания в молодом и пожилом возрасте. Ведь оно напрямую влияет на здоровье сердца. Нерациональные приемы пищи ведут к избыточному весу, а это прямой путь к развитию ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии. Кардиология и эндокринология напрямую связаны с питанием и мы всегда даём стандартные рекомендации: половина тарелки овощей и фруктов, четверть белков и четверть углеводов. Не забывайте про БЖУ в пропорциях 30:30:40, совмещая это всё с дозированной физической нагрузкой.

Все эти действия предотвратят развитие большинства заболеваний в пожилом возрасте.