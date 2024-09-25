Врачи спасли мужчину, который отжался 240 раз и получил инфаркт

Врачи Омска спасли мужчину, который получил инфаркт из-за спора. Об этом сообщает «12 канал» со ссылкой на пресс-службу минздрава региона.

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Пациент поступил в больницу с инфарктом, и врачи стали оказывать ему всю необходимую помощь. Сначала медики провели стентирование коронарных артерий, после всех необходимых манипуляций назначили курс лечения и реабилитации.

В беседе со специалистами россиянин рассказал, что инфаркт получил в момент, когда отжимался. Он поспорил с другом, что сможет сделать это 240 раз, но проиграл, так успел сделать 239.

До этого в Москве подросток отправился в больницу после прогулки с друзьями. Вместе с ними, он зашел в магазин и, помимо другой еды, купил головку чеснока.

Позже школьники пришли в парк, где пострадавший съел чеснок и стал кашлять, затем упал на асфальт. Подростка направили в токсикологическую реанимацию.

Ранее в Иркутске подросток на спор выпил литр самогона и попал в реанимацию.