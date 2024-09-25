Врач рассказала, помогает ли плацентарная терапия омолодиться

Плацентарная терапия – это инъекционная процедура для омоложения, при которой в кожу вводятся препараты на основе плаценты. Однако исследований об эффективности методики крайне мало, что говорит о том, что она может не приводить к обещанному результату, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт сети «Клиника Фомина» Анна Симбирцева.

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«Те, кто проводит процедуры, говорят о том, что препараты содержат множество полезных веществ, включая стволовые клетки и факторы роста, которые могут оказать омолаживающий эффект на кожу, улучшить общее состояние организма и даже помочь при некоторых заболеваниях. Если покопаться в научной литературе по запросу human placental extract (HPE), то исследований эффективности и безопасности данных процедур крайне мало, а если они и есть, то выборка малочисленная, нет мета-анализов, в которых было бы описание крупных исследований и выводы, на основании которых можно было бы сформировать «портрет» пациента, которому показано назначение терапии, а кому противопоказано», – рассказала специалист.

Кроме того, по ее словам, многие исследования, в ходе которых ученые выяснили, что препарат может оказывать влияние на выработку коллагена и другие процессы, проводились на культурах клеток, то есть «в пробирке». Результаты таких исследований не всегда можно экстраполировать на конкретные клинические примеры и точно сказать, что у живого человека будет именно такая предсказуемая реакция, а еще не будет никаких нежелательных эффектов.