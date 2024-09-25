На Ямале подсчитали смертность от сосудистых катастроф

С начала 2024 года на Ямале показатель смертности от сосудистых катастроф составил 175,9 на 100 тысяч населения. Эта цифра почти в три раза ниже средней по стране, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.

«За восемь месяцев этого года на 3% снизился показатель смертности от сосудистых катастроф в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Мы достигли допандемийного значения», — рассказала первый замдиректора ямальского депздрава Мария Захарова.

Положительная динамика в округе была достигнута благодаря комплексному подходу. В него входили и профилактические мероприятия среди населения, и поставка в региональные больницы современного медоборудования.

Кроме того, в Салехарде и Ноябрьске есть два крупных сосудистых центра. В трех городах — Ноябрьске, Салехарде и Новом Уренгое — пациентов с хронической сердечной недостаточностью принимают в специализированных кабинетах. С начала года их посетили три тысячи северян.

Ранее в селе Горки Шурышкарского района решили построить модульную больницу. Она будет обслуживать жителей нескольких деревень и посёлков.