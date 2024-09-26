Врач рассказал,  из-за чего возникает сонный паралич

Оцепенение во время засыпания или просыпания ночью с невозможностью двигаться и говорить связано с особенностью быстрой фазы сна.

«В фазе быстрого сна мышцы нашего тела полностью расслаблены, чтобы мы не могли двигаться во время сновидений», — рассказала врач-терапевт Алисия Милинис.

Как пишет Лента.ру, как раз во время состояния сонного паралича мышцы остаются расслабленными. Вместе с тем работа мозга продолжается, так как это именно особенность быстрой фазы сна. В итоге человек ощущает, что тело его не слушается — парализовано.

Недостаток и нерегулярный режим сна одни из факторов, которые могут вызвать это неприятное состояние. Врач также причислила к списку стресс, тревогу и нарколепсию. Милинис подчеркнула, что сам по себе сонный паралич не опасен для здоровья.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», кардиолог ФНКЦ ФМБА России Анна Мастеркова предупредила, что людям, страдающим от храпа и ночных остановок дыхания, противопоказан сон на спине.