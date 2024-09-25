Московские медики внедрили новейший метод лечения аденомы простаты
Медики урологического центра Московского многопрофильного научно-клинического центра (ММНКЦ) имени Боткина внедрили новый метод лечения аденомы простаты, операция занимает около 15 минут и не требует хирургических разрезов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
«Врачи урологического центра Московского многопрофильного научно-клинического центра (ММНКЦ) имени Боткина внедрили новейший малоинвазивный метод лечения аденомы простаты. Это наиболее распространенное заболевание у мужчин, которое значительно влияет на качество жизни. Оно возникает примерно у трети пациентов в возрасте 40–45 лет и у 70% – после 60. Методика столичных медиков основана на использовании стерильного пара высокой температуры. Он доставляется к простате через уретру с помощью специальных инструментов под местной анестезией. Процедура не требует хирургических разрезов. Стерильный пар проходит через ткани увеличенной простаты и уменьшает ее размер, улучшая качество мочеиспускания. Операция занимает около 15 минут и не требует длительной госпитализации», – говорится в сообщении.
Как уточняется, этот метод – самый современный и наиболее щадящий из всех существующих в настоящее время. Помощь уже получили более 100 пациентов.
«Урологический центр ММНКЦ имени Боткина первым среди клиник столичного департамента здравоохранения был оснащен высокотехнологичным оборудованием для проведения таких операций. Для их выполнения врачи-урологи прошли специализированное обучение», – добавили в ведомстве.