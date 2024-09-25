Медики внедрили новейший метод лечения аденомы простаты

Медики урологического центра Московского многопрофильного научно-клинического центра (ММНКЦ) имени Боткина внедрили новый метод лечения аденомы простаты, операция занимает около 15 минут и не требует хирургических разрезов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

«Врачи урологического центра Московского многопрофильного научно-клинического центра (ММНКЦ) имени Боткина внедрили новейший малоинвазивный метод лечения аденомы простаты. Это наиболее распространенное заболевание у мужчин, которое значительно влияет на качество жизни. Оно возникает примерно у трети пациентов в возрасте 40–45 лет и у 70% – после 60. Методика столичных медиков основана на использовании стерильного пара высокой температуры. Он доставляется к простате через уретру с помощью специальных инструментов под местной анестезией. Процедура не требует хирургических разрезов. Стерильный пар проходит через ткани увеличенной простаты и уменьшает ее размер, улучшая качество мочеиспускания. Операция занимает около 15 минут и не требует длительной госпитализации», – говорится в сообщении.

Как уточняется, этот метод – самый современный и наиболее щадящий из всех существующих в настоящее время. Помощь уже получили более 100 пациентов.