ВОЗ: каждый 10-й подросток страдает из-за зависимости от соцсетей и компьютерных игр

Каждый десятый подросток имеет психические проблемы из-за зависимости от социальных сетей и компьютерных игр. Негативное влияние цифровых технологий вызывает серьезную обеспокоенность относительно здоровья молодежи, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), оказавшемся в распоряжении ТАСС.

"Новые данные Европейского регионального бюро ВОЗ свидетельствуют о резком росте показателей проблемного использования социальных медиа подростками, с 7% в 2018 году до 11 % в 2022 году. Помимо этого, для 12% подростков актуален риск проблемного поведения в отношении цифровых игр. Все это вызывает серьезную обеспокоенность по поводу негативного влияния цифровых технологий на психическое здоровье и благополучие молодежи", - отмечается в документе.

Эксперты ВОЗ уточнили, что проблемное использование социальных медиа "определяется в докладе как модель поведения, характеризующаяся симптомами зависимости". "К таким симптомам относятся неспособность контролировать использование социальных медиа, абстинентный синдром при прекращении их использования, отказ от других занятий в пользу социальных медиа и негативные последствия их чрезмерного использования для повседневной жизни", - говорится в докладе.