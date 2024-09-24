Эксперты: при артериальной гипертонии необходимо проверить почки

Каждый четвертый гипертоник не знает, насколько ему важно контролировать состояние почек. Это показал опрос, проведенный Всероссийским союзом пациентов. В нем участвовало 5465 пациентов из 73 регионов. Оказалось, более четверти участников опроса, имеющих диагноз "артериальная гипертензия" в сочетании с хронической болезнью почек (ХБП) не получали от врача рекомендаций о необходимости мониторинга их состояния, а также корректировку терапии.

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Однако тяжелое течение гипертонии может привести к значительному ухудшению состояния почек, вплоть до необходимости диализа или трансплантации.

По данным ВОЗ, гипертония - самая частая предотвратимая причина болезней сердца и инсульта во всем мире. Ее осложнения являются причиной 9,4 млн случаев смерти в мире ежегодно. В России повышенное давление имеет 40% взрослого населения. Гипертония, в особенности резистентная (эта форма не поддается лечению даже при использовании комбинации трех гипотензивных препаратов), часто приводит к поражению почек.

В свою очередь, хроническая болезнь почек также представляет собой серьезную медицинскую проблему, поскольку может стать как причиной, так и следствием неконтролируемой АГ. Каждый пятый респондент опроса отметил, что имеет ХБП.

"Пациенты с гипертонией и хронической болезнью почек находятся в группе риска развития серьезных осложнений, включая сердечные приступы, инсульты и почечную недостаточность. У этих пациентов риск прогрессирования ХБП увеличивается в девять раз, исходом ХБП является инвалидизация и потребность в проведении гемодиализа (искусственная почка). Таким пациентам важно своевременно предоставлять необходимую медицинскую и медикаментозную помощь", - считает сопредседатель ВСП Юрий Жулёв.

Несмотря на то, что 60% пациентов знают о необходимости сдавать анализ для контроля функции почек (определение уровня креатинина), сдавал этот анализ в течение последнего года меньше, чем каждый второй (45%).

Результаты опроса показали, что многие пациенты не получают адекватного лечения. Больше половины пациентов (57%) отметили, что никаких изменений в лекарственной терапии после постановки диагноза "хроническая болезнь почек" у них не произошло. Более того, каждый второй пациент с ХБП не знает стадии своей болезни. При этом прогрессирование ХБП с течением времени отметили 19% респондентов.

Контроль за состоянием почек и своевременное назначение необходимых лекарств может спасти здоровье и жизни более 10 000 таких пациентов, заключили в ВСП.