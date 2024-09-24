Токсиколог раскрыл симптомы отравления дихлофосом

Симптомы отравления дихлофосом очень разнообразны, они зависят от дозы, которая попала в организм. Их раскрыл в беседе с изданием «Доктор Питер» врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов. Специалист также назвал способ защититься от отравления.

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Врач отметил, что при отравлении дихлофосом у человека появляется головная боль, тошнота, судороги, возможна потеря сознания. Специалист уточнил, что интенсивность и тяжесть симптомов зависит от того, сколько вещества попало в организм и каким путем.

"Даже небольшое количество дихлофоса, особенно при вдыхании его паров, крайне опасно для здоровья", - Михаил Кутушов, врач-токсиколог.

Чтобы избежать отравления, Кутушов посоветовал при обработке помещений строго следовать инструкции производителя, надевать защитную одежду и перчатки, следить, чтобы вещество не попало в пищу, на поверхность посуды или детских игрушек. Врач добавил, что перед дезинфекцией надо убедиться, что в помещении нет детей и домашних животных, а после — протереть влажной тряпкой все поверхности и проветрить помещение.

Токсиколог также отметил, что вместо дихлофоса можно использовать более безопасные химические средства или ловушки и электрические отпугиватели.

Ранее в Красноярском крае многодетная семья попала в больницу с тяжелым отравлением. Медикам не удалось спасти четверых детей. Региональная прокуратура назвала основной версией случившегося отравление дихлофосом.