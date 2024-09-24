Производство иммуноглобулина отечественной разработки увеличат в РФ – Минздрав
В России нарастят производство иммуноглобулина отечественной разработки, до конца 2024 года в гражданский оборот поступит 5 тыс. упаковок иммуноглобулина человека для внутривенного введения. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства здравоохранения РФ.
«Увеличивается производство высококонцентрированного иммуноглобулина человека отечественной разработки. 5 тыс. упаковок внутривенного иммуноглобулина человека в 10-процентной концентрации выйдет в гражданский оборот до конца 2024 года», – говорится в сообщении.
Как уточняется, препарат уже внесен в перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов.
«Иммуноглобулин помогает людям с нарушениями в работе иммунитета противостоять вирусам и бактериям, токсинам. Снижение риска достигается за счет повышения антител в крови. Высокая концентрация препарата дает возможность снизить количество вводимого пациенту препарата и улучшить эффект от лечения. Кроме того, он заменит иностранные аналоги на отечественном рынке. Сейчас препарат производится по запатентованной технологии с дополнительными способами очистки белка, удаления вирусов. В дальнейшем планируется значительное увеличение объемов выпуска препарата», – пояснили в ведомстве.