Производство иммуноглобулина отечественной разработки увеличат

В России нарастят производство иммуноглобулина отечественной разработки, до конца 2024 года в гражданский оборот поступит 5 тыс. упаковок иммуноглобулина человека для внутривенного введения. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства здравоохранения РФ.

«Увеличивается производство высококонцентрированного иммуноглобулина человека отечественной разработки. 5 тыс. упаковок внутривенного иммуноглобулина человека в 10-процентной концентрации выйдет в гражданский оборот до конца 2024 года», – говорится в сообщении.

Как уточняется, препарат уже внесен в перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов.