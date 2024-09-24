Врач объяснил причины резкого всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ

В России резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ, что связано с окончанием сезона отпусков, рассказал в беседе с 360.ru врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. По его словам, также на увеличение числа заболевших повлияло то, что началась учеба, дети пошли в школы.

В сентябре возникает новый канал распространения — это дети, школьники и учащиеся. Дети собираются из разных семей в достаточно плотно заселенные и закрытые помещения, там этой инфекцией обмениваются, потом тащат ее обратно к своим семьям, — объяснил медик.

Врач отметил, что также на учебу пошли студенты, а в детские сады вернулись дошколята. Кроме того, осенью многие возвращаются с дач или из отпусков, что приводит к увеличению количества людей в общественных местах, например в магазинах или транспорте.

В час пик народу побольше стало и машин на улицах. И в общественном транспорте. Поэтому это все влияет на скорость передачи ОРВИ и, в частности, коронавирусной инфекции, — добавил иммунолог.

Чтобы снизить риск заражения, рекомендуется носить медицинскую маску, заключил Болибок.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю увеличилась почти на 25%, коронавирусной инфекцией — на 11,4%. При этом в регионах России привито почти 18,9 млн человек.