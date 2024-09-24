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Не только морально: как правильно подготовиться к приёму проктолога

Даже при отсутствии жалоб посещать проктолога рекомендовано раз в три года. Как правильно подготовиться к приёму, «Клопс» узнал у калининградского врача-проктолога Дмитрия Рачковского.

Врач рассказал, как правильно подготовиться к приему проктолога
© globallookpress.com

Для полного осмотра необходимо дважды — вечером накануне и за три-четыре часа до приёма врача — очистить прямую кишку от содержимого.

«Это можно сделать с помощью готовых микроклизм, спринцовок или кружки Эсмарха», — уточнил Рачковский.

С вечера рекомендуется отказаться от еды. Однако тем, у кого имеются хронические заболевания желудка или потребность в постоянном приёме лекарств, разрешён лёгкий ужин.

С собой хорошо взять одноразовую пелёнку или одноразовое нижнее бельё, обратил внимание доктор.

В каких случаях обращаются к проктологу

  • Ощущение боли, жжения, зуда в анальном отверстии;
  • Наличие образований в области заднего прохода;
  • Нерегулярный стул;
  • Кровотечения;
  • Выделение слизи и гноя вместе с калом;
  • Чувство неполного опорожнения кишечника;
  • Инородное тело в прямой кишке;
  • Недержание кала;
  • Боль и выделение гноя из копчика.
«Как показывает практика, люди чаще ко мне приходят, когда уже нет сил терпеть боль. Чтобы подобное не происходило, нужно хоть иногда заглядывать к врачу для профилактических осмотров», — подчеркнул Дмитрий Рачковский.

Кому рекомендовано посещение проктолога

  • В случае онкологических заболеваний у близких родственников;
  • Рак прямой кишки в анамнезе;
  • Хронические заболевания, например, болезнь Крона или язвенный колит;
  • Наличие генетических мутаций и аномалий: синдром Линча, некоторые формы полипоза.
«С 40-45 лет нужно посещать врача раз в три года с проведением дополнительных методов исследования. Это позволит избежать многих неприятных заболеваний в будущем», — заключил врач.

Доктор предупредил, чем может быть опасен анальный секс.

Болезни и лекарства
Дмитрий Рачковский