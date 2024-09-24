Врач рассказал, как правильно подготовиться к приему проктолога

Даже при отсутствии жалоб посещать проктолога рекомендовано раз в три года. Как правильно подготовиться к приёму, «Клопс» узнал у калининградского врача-проктолога Дмитрия Рачковского.

Для полного осмотра необходимо дважды — вечером накануне и за три-четыре часа до приёма врача — очистить прямую кишку от содержимого.

«Это можно сделать с помощью готовых микроклизм, спринцовок или кружки Эсмарха», — уточнил Рачковский.

С вечера рекомендуется отказаться от еды. Однако тем, у кого имеются хронические заболевания желудка или потребность в постоянном приёме лекарств, разрешён лёгкий ужин.

С собой хорошо взять одноразовую пелёнку или одноразовое нижнее бельё, обратил внимание доктор.

В каких случаях обращаются к проктологу

Ощущение боли, жжения, зуда в анальном отверстии;

Наличие образований в области заднего прохода;

Нерегулярный стул;

Кровотечения;

Выделение слизи и гноя вместе с калом;

Чувство неполного опорожнения кишечника;

Инородное тело в прямой кишке;

Недержание кала;

Боль и выделение гноя из копчика.

«Как показывает практика, люди чаще ко мне приходят, когда уже нет сил терпеть боль. Чтобы подобное не происходило, нужно хоть иногда заглядывать к врачу для профилактических осмотров», — подчеркнул Дмитрий Рачковский.

Кому рекомендовано посещение проктолога

В случае онкологических заболеваний у близких родственников;

Рак прямой кишки в анамнезе;

Хронические заболевания, например, болезнь Крона или язвенный колит;

Наличие генетических мутаций и аномалий: синдром Линча, некоторые формы полипоза.

«С 40-45 лет нужно посещать врача раз в три года с проведением дополнительных методов исследования. Это позволит избежать многих неприятных заболеваний в будущем», — заключил врач.

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