В 2025 году начнутся испытания отечественной терапии опухоли мозга

Доклинические испытания отечественной технологии для таргетной терапии глиобластомы планируется начать в 2025 году. Об этом сообщила журналистам одна из авторов разработки, заведующая лабораторией в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН и завлабораторией НМИЦ нейрохирургии им. Академика Бурденко Галина Павлова.

Глиобластома - один из самых распространенных типов рака мозга. По текущим оценкам медиков, подобные злокачественные опухоли каждый год возникают примерно у 300 тыс. жителей Земли. Большинство пациентов умирают от глиобластомы в течение 12-18 месяцев, и только 9% остаются живы через два года после постановки диагноза.

"Та платформа, которую мы сделали, направлена на то, чтобы помочь медицинским специалистам в направлении решения [проблемы диагностики и лечения глиобластомы]. Чтобы сделать эту платформу мы использовали молекулу, которая называется аптамер (так называемые молекулы-мишени - прим. ТАСС). Это одноцепочечная олигонуклеотидная последовательность, обычно это ДНК или РНК, которая сворачивается в определенные 3D-структуры и подходит, как ключ к замку, к определенному белку, характерному именно для опухолевой клетки. По таргетной терапии мы выходим на доклинику в 2025 году, попробуем ускорить немножко этот процесс", - сказала она.

Она уточнила, что таргетная терапия - одно из направлений разработанной платформы. Она представляет собой доставку лекарственного средства исключительно в опухоль, защищая при этом нормальные клетки пациента. Еще три направления платформы - это создание нового терапевтического подхода, улучшение визуализации опухоли и создание дополнительных компонентов лучевой терапии.